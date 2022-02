Acireale, mostre e carri: il Carnevale si fa... in tre

Sarà un Carnevale di Acireale 2022 differente rispetto agli altri anni. A determinare un programma «sui generis» della manifestazione carnascialesca è l’emergenza Covid. Sarà un’edizione 2022 caratterizzata da tre precisi momenti. Il primo, quello tradizionale della settimana grassa, andrà dal 23 febbraio al primo marzo. In questo arco temporale è prevista la mostra di carri allegorici in miniatura e l’esposizione delle maschere isolate, oltre la presenza di un totem che nella piazza principale della città acese mostrerà immagini delle edizioni passate del Carnevale di Acireale. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Orazio Caruso

