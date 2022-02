Catania, il boss Santapaola è incapace di stare in giudizio: sospeso il processo

La Corte d’appello di Catania, Terza sezione penale, presieduta da Carmela La Rosa, ha disposto nuovamente la sospensione del procedimento a carico di Antonino Santapaola, 67 anni, fratello del capomafia Benedetto, detenuto nel carcere di Opera, per incapacità di stare in giudizio, dopo avere sentito in udienza il perito nominato d’ufficio, Antonino Petralia. Lo ha reso noto il suo difensore, l’avvocato Giuseppe Lipera.

La Corte, nulla opponendo il sostituto procuratore penerale di udienza Iole Boscarino, ha disposto, così come per legge, la sospensione del processo per ulteriori sei mesi, rinviando all’udienza del 14 settembre del 2022 per conferire mandato nuovamente al perito, che dovrà verificare la capacità di stare in giudizio di Antonino Santapaola.

