Covid, pienone in tre discoteche catanesi: multa e chiusura temporanea

Tre discoteche di Catania sono state chiuse per un giorno dai carabinieri del Nas perché Il numero di avventori era superiore al consentito. Al momento del controllo era presente un numero di persone maggiore rispetto alla percentuale del 50% consentita (in particolare, in due dei locali sono state trovate rispettivamente 348 e 286 persone rispetto alle 90 e alle 70 consentite dalla normativa in vigore). I titolari delle discoteche sono stati anche sanzionati amministrativamente per una somma complessiva di 1.200 euro

