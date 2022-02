Incidente a Riposto, muore un panettiere di 42 anni: 2 vittime in poche ore in Sicilia

Due incidenti mortali in Sicilia in poche ore. Mentre a Palermo ha perso la vita la giovanissima Carlotta Rosano, a pochi chilometri da Riposto è deceduto, probabilmente sul colpo, Giovanni Laguzza di 42 anni. Faceva il panettiere, aveva una moglie e una figlia.

La dinamica dell'incidente è simile a quella che ha portato alla morte la diciottenne di Palermo: in entrambi i casi le vittime hanno perso il controllo della loro auto che si è schiantata contro un muro. Laguzza, di Acireale ma domiciliato a Riposto, era alla guida di una Fiat Punto e stava percorrendo la Strada 17, piena di curve e poco illuminata.

Per cause ancora da accertare, ma quasi certamente a velocità sostenuta, la vettura si è schiantata contro un muro riducendosi ad un ammasso di lamiere. A quanto si apprende l'uomo stava tornando a casa dopo una festa in famiglia.

Una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte del panettiere, il cui corpo era rimasto incastrato nella vettura distrutta. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, mentre i carabinieri del Norm e della Stazione di Giarre hanno eseguito i rilievi.

