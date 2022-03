Catania, il sagrestano fa catturare un ladro che stava svuotando la chiesa

Militari della guardia di finanza hanno sventato a Catania un furto sacrilego in pieno giorno nella chiesa di San Francesco di Paola, nel quartiere della Civita, al cui interno, intorno alle 10 del mattino, hanno sorpreso a rovistare in alcuni mobili un uomo di 30 anni, che è stato denunciato per tentativo di furto. Alcuni oggetti liturgici - un’ampolla, due calici e due pissidi - in metallo prezioso inoltre erano stati messi in ordine sopra una libreria pronti per essere asportati.

I militari sono entrati grazie al sagrestano nella chiesa in seguito ad una segnalazione di una possibile effrazione e dopo aver notato danni ai vetri di alcune porte, hanno bloccato l’uomo, trovato in possesso di una pinza e di una spranga di ferro accanto a una porta con i vetri in frantumi.

