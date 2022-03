Da Riposto a Taormina e ritorno: la veleggiata contro la violenza sulle donne

È salpata dal Porto dell’Etna-Marina di Riposto «Donne a gonfie vele», la veleggiata costiera promossa dalla Lega Navale sezione di Riposto, che ha visto la partecipazione di 12 barche a vela aderenti all’ iniziativa, riuscita per le ottime condizioni di vento e mare che hanno premesso alla barche di raggiungere Taormina e ritornare.

Si è trattato del primo incontro previsto nell’ambito delle iniziative «Marzo in rosa», rivolto al gentil sesso. La manifestazione è stata riservata ad un equipaggio in rosa, imbarcato sulle barche a vela, messe a disposizione dalle sezioni ripostese e catanese della Lega Navale Italiana. Una giornata di sensibilizzazione contro la violenza di genere, dedicata alle donne, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della donna, in calendario, il prossimo 8 marzo e a sostegno della pace nel mondo.

