Ruba un orologio in aeroporto a Catania, gli agenti lo bloccano in aereo

Un cittadino spagnolo è stato denunciato a Catania dalla polizia con l’accusa di essersi impossessato di un orologio durante i controlli di sicurezza dedicati ai passeggeri in partenza dall’aeroporto. L’uomo è stato bloccato dagli agenti nell’aeromobile in partenza per Madrid sul quale si era già imbarcato. Dopo la denuncia di furto, gli agenti hanno infatti individuato il presunto autore dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dello scalo aereo.

