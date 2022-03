Luoghi da salvare dall'abbandono: 20 milioni al Borgo della Cunziria, nel Catanese

C’è un borgo della provincia di Catania fra i 21 annunciati oggi dal ministro della Cultura Dario Franceschini. Sono stati scelti dalle Regioni per i progetti pilota per realizzare la misura contenuta nel Pnrr per la rigenerazione dei borghi a rischio abbandono.

I borghi vincitori sono: Abruzzo, Rocca Calascio (AQ); Basilicata, Monticchio Bagni (PZ); Calabria, Gerace (RC); Campania, Sanza (SA); Emilia Romagna,Campolo (BO; Friuli Venezia Giulia, Borgo Castello (GO); Lazio, Trevinano (VT); Liguria, Borgo Castello (SV); Lombardia, Livemmo (BS); Marche, Montalto delle Marche (AP); Molise, Pietrabbondante (IS); Piemonte, Elva (CN); Puglia, Accadia (FG); Sardegna, Ulassai (NU); Sicilia, Borgo a Cunziria (CT); Toscana, Borgo di Castelnuovo in Avane (AR); Umbria, Cesi (TR); Valle D’Aosta, Fontainemore (AO); Veneto, Recoaro Terme (VI); Provincia autonoma di Trento, Palù del Fersina (TN); Provincia autonoma di Bolzano, Stelvio (BZ). Ad ognuno andranno 20 milioni di euro per la realizzazione del progetto presentato.

Il borgo siciliano si trova vicino a Vizzini, è del Settecento e si chiama così perché un tempo vi si lavoravano le pelli, ovvero era fiorente l'attività di conceria. Si trovava in una zona edificata al di fuori del centro urbano.

