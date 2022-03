Acireale, arrestato un ventunenne con 29 dosi di marijuana e a casa anche due cartucce

Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un ragazzo di 21 anni di Acireale.

L’arresto è stato portato a termine in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia. Il giovane è stato notato mentre camminava a passo spedito per una strada del centro. Durante il controllo, il 21enne ha subito evidenziato insofferenza ed impaccio. I militari l'hanno trovato in possesso di 29 dosi di marijuana già pronte per essere vendute. Successivamente la perquisizione è stata estesa all’abitazione del giovane. In casa i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione nonché una cartuccia calibro 9 ed una di calibro 36 per arma lunga.

Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto per il giovane l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

