Catania, riempiva i bidoni di gasolio con card clonate: cinquantenne in carcere

Un 50enne che a Catania in poche ore avrebbe prelevato gasolio per oltre 220 euro utilizzando una card clonata è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri. L'uomo probabilmente avrebbe rivenduto il carburante. È stato controllato in viale Mario Rapisardi mentre in un rifornimento di carburante riempiva alcuni bidoni che aveva caricato a bordo di una Toyota Yaris. Deve rispondere di indebito utilizzo di carte o titoli idonei all’acquisto di beni.

All’arrivo dei militari l’uomo ha detto di essere stato incaricato da un pescatore di acquistare il gasolio. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di altre due card, una in bianco e l’altra con il logo di una compagnia petrolifera e della società che avrebbe potuto utilizzarla. Durante una perquisizione nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato altri nove bidoni con tracce di gasolio, altre 10 card - una delle quali in bianco - e uno skimmer utilizzato per la lettura delle bande magnetiche. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

© Riproduzione riservata