Come si rinnova la richiesta di esenzione dal pagamento del ticket sanitario

I cittadini chiamati al rinnovo degli attestati di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per condizione economica, o che volessero attivare l’esenzione per la prima volta, potranno richiedere e scaricare immediatamente il certificato di esenzione cliccando qui. Lo comunica l’Asp di Catania. I cittadini possono accedere alla procedura anche attraverso il sito aspct.it, cliccando sul banner dedicato in home page.

Le esenzioni da reddito consentono al cittadino di ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket, cioè gli importi che vengono richiesti dal Servizio sanitario nazionale (Ssn) o regionale (Ssr) a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria. Con pochi click, i cittadini interessati, se muniti di tessera sanitaria come Carta nazionale dei servizi (Ts-Cns), Spid o Carta d’identità elettronica (Cie), potranno inserire un’autocertificazione con richiesta di esenzione per motivi di reddito, visualizzare le esenzioni per motivi di reddito attive a proprio carico, chiudere un’esenzione per motivi di reddito a proprio carico.

