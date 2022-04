Paternò e Belpasso, limiti di circolazione su tre ponti della strada provinciale 77

Per il rischio crolli la Città metropolitana di Catania ha regolamentato con una ordinanza il transito su tre ponti della strada provinciale 77, in territorio di Paternò e Belpasso, strada che parte dall’incrocio con la Sp 15 e sbocca sulla statale 192, nei pressi della base militare di Sigonella.

Lo rende noto con un comunicato lo stesso ente. A tempo indeterminato i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate non potranno più transitare per motivi di sicurezza sul 1/o e sul 2/o ponte, rispettivamente al km 2+810 e al km. 5+220). Sul terzo ponte (al km. 5+665) è stato introdotto il senso unico alternato. In prossimità dei tre ponti vige un limite di velocità di 20 km/h e l’obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente. La segnaletica sul luogo indica il percorso alternativo.

