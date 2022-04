Catania, sorpresi con 30 tartarughe nell'auto: denunciati due cinquantenni

Due 50enni sono stati denunciati a Catania dai carabinieri perché sorpresi a trasportare a bordo di una Toyota Yaris 30 tartarughe di terra della specie Testudo Hermanni di diverse dimensioni senza una documentazione che comprovasse la loro regolare detenzione. Il controllo è stato effettuato in via Macello, nell'ambito di un servizio di prevenzione contro l'illegalità nel quartiere di San Giovanni Galermo, ad opera dei carabinieri della compagnia di Gravina di Catania

A bordo i militari hanno anche trovato attrezzature agricole, tra le quali una motozappa, un tagliaerba, una pompa per irrigazione e una bilancia antica in ferro battuto, materiale del quale i due non hanno saputo spiegare la provenienza.

I due 50enni devono rispondere di detenzione di animali di specie protette e in via di estinzione senza la prescritta documentazione e di ricettazione. Gli animali sono stati affidati, su indicazione dell'autorità giudiziaria, al Centro faunistico venatorio di Catania.

