Videogiochi illegali in un club di Catania, maxi multa da 111 mila euro

Sanzioni per complessivi 111 mila euro sono state comminate a Catania dalla Polizia di Stato al presidente di un’associazione culturale dove gli agenti hanno scoperto la presenza di 10 tra videopoker e slot-machine di genere vietato, privi del nulla osta e non a norma. Sebbene la natura giuridica dovesse essere quella di un circolo privato, all’interno gli agenti hanno sorpreso tre avventori - due dei quali senza tessera di affiliazione e non registrati nel registro dei soci - intenti a giocare agli apparecchi elettronici. Ulteriori accertamenti sono in corso per verificare il possesso della tabella dei giochi proibiti predisposta e approvata dal Questore.

