Vizzini, la pistola tenuta nel casolare di campagna: arrestato 44enne

I carabinieri della stazione di Vizzini, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un 44enne del posto per detenzione illegale di armi. L’uomo, nel corso di una perquisizione effettuata presso il suo casolare di campagna, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 8, priva di matricola, originariamente a salve ma resa idonea allo sparo a seguito di opportune modifiche. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sarà inviato al Reparto investigazioni Scientifiche di Messina per gli accertamenti tecnici tesi a verificarne il suo eventuale utilizzo in precedenti eventi delittuosi.

