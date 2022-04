I poliziotti delle Volanti della Questura di Catania hanno arrestato uno spacciatore, incensurato, trovato in possesso di 820 grammi di cocaina. La droga era in una busta di plastica che l’uomo ha detto di avere trovato vicino a un cassonetto per i rifiuti. Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dalla polizia è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

