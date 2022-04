Settantacinque piante di marijuana sono state sequestrate dai carabinieri a Mascalucia nell’orto di casa di un uomo di 47 anni, che è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno anche sequestrato altre piantine di cannabis indica che erano coltivate in vaso. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

