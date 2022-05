Catania, rinasce il sottopasso del Giardino Bellini: lavori alle pareti e nuova illuminazione

Rinasce il sottopasso del Giardino Bellini in via Sant’Euplio, a Catania. Al via l'intervento di riqualificazione firmato dall’amministrazione comunale ed eseguito dalle manutenzioni di Palazzo degli Elefanti.

I lavori di ripristino sono già iniziati e si concluderanno nei primi giorni di giugno. Gli interventi riguardano le pareti di circa cinquanta metri del tratto di via Sant’Euplio, danneggiati da atti di vandalismo e carenza di manutenzione. Gli ultimi lavori, infatti, risalgono a oltre dieci anni fa.

I fondi stanziati, circa 40 mila euro, con l’obiettivo di restituire decoro ed eleganza al sottopasso sulla Villa del Cigno sono stati prelevati dalla tassa di soggiorno.

Gli interventi delle maestranze stanno riguardando il rifacimento delle contro pareti murarie, il recupero e la tinteggiatura degli spazi esterni con l’utilizzo di ponteggi per ripristinare e riqualificare con maggiore incisività le espositivi, eliminando anche le tante deturpazioni causate da atti di vandalismo e writers. Tutta l’area del sottopasso verrà illuminata con luci a led.

