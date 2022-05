Catania, pronto il piano di raccolta differenziata porta a porta dove ancora manca

Un piano d’azione integrato per attuare la raccolta differenziata ‘porta a portà nelle ampie zone del lotto Centro non ancora servite da questo sistema è stato messo in campo dall’amministrazione comunale di Catania e dalla Società regolamentazione rifiuti (SRR) che si occupa all’area metropolitana di Catania e presentato stamane nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti. Lo rende noto il Comune, aggiungendo che «a fronte degli apprezzabili risultati che si registrano nei lotti Nord e Sud, con un livello medio di rifiuti differenziati che si avvicina al 45%, la recente aggiudicazione al consorzio Gema del capitolato d’appalto per la raccolta dei rifiuti nel lotto che riguarda il centro storico e le zone attigue consente finalmente di rimuovere gradualmente i cassonetti e mettere a regime il sistema di raccolta porta a porta». “Insieme alla Srr - ha detto il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi - abbiamo deciso di accelerare affinché anche il lotto Centro si allineasse al resto della città".

