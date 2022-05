Deve scontare l'ergastolo per un omicidio a Biancavilla: rintracciato in Toscana e arrestato

È stato rintracciato ed arrestato a Volterra (Pisa) dai carabinieri della compagnia di Paternò (Catania) Salvatore Fallica, di 47 anni, indicato come appartenente alla famiglia mafiosa Toscano-Tomasello-Mazzaglia, che, dopo la condanna definitiva, deve scontare l’ergastolo per l'uccisione, avvenuta il 14 aprile del 2003 nelle campagne di Biancavilla, della guardia campestre di 52 anni Gaetano Parisi.

L'omicidio sarebbe maturato per conflittualità interne al clan d’appartenenza di entrambi. I militari hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale di Catania. Fallica è accusato di omicidio premeditato in concorso e detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo.

