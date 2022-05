Paura in volo: aereo Monaco-Catania dirottato a Malta per troppo vento

Paura per i passeggeri di un volo della Lufthannsa, proveniente da Monaco e diretto a Catania. A causa della presenza del vento in coda e del windshear sulla testata, l’aereo, un Airbus A321-200, ha tentato ieri due volte di avvicinarsi alla pista 26 dell’aeroporto di Fontanarossa.

Non riuscendoci, il pilota ha deciso di procedere verso l’aeroporto alternato di Malta. Si tratta della destinazione verso la quale un aeromobile può dirigere per l'atterraggio quando la navigazione verso l'aeroporto di prevista destinazione non può più proseguire. Successivamente, l’aeromobile è rientrato a Catania per trasportare i passeggeri da Catania a Monaco. Inevitabili le ore di ritardo per chi doveva giungere nella città etnea.

L’episodio è avvenuto poco dopo la disavventura che hanno vissuto i passeggeri del volo della Ryanair Verona- Palermo che doveva atterrare nell'aeroporto Falcone Borsellino alle 13.20. Il velivolo della compagnia irlandese ha iniziato la procedura di atterraggio, ma mentre stava per toccare terra si è immediatamente rialzato in volo. La torre di controllo ha dato di nuovo il via libera per l'atterraggio che è stato completato alle 13.45.

"Durante tutto il volo abbiamo sentito strani rumori - avevano detto i passeggeri dopo l'atterraggio -. Poi d'un tratto quando il pilota ci aveva informato che stavamo atterrando abbiamo assistito alla manovra repentina di risalita. Il pilota ci ha detto che c'era troppo vento in quel momento per proseguire nell'atterraggio sulla pista. Siamo rimasti venti minuti in aria attorno all'aeroporto".

© Riproduzione riservata