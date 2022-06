Catania, incendio lambisce le pompe di benzina: lo spengono i poliziotti

La Polizia Stradale di Catania è intervenuta all’interno di un’area di servizio lungo la Tangenziale di Catania per la segnalazione di un incendio che, alimentato dal forte vento, lambiva il rifornimento di carburante e l’impianto della distribuzione del gas metano. Gli agenti hanno fatto allontanare le persone e con alcune manichette idranti spento le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, che hanno definitivamente domato il rogo. E’ accaduto ieri ma è stato reso noto solamente oggi. I poliziotti hanno fatto sgomberare l’intera area di servizio, dove si trovavano numerosi veicoli e molte persone, alcune delle quali erano in preda al panico, ed hanno impedito l’ingresso all’area con l’auto. In attesa dei pompieri gli agenti si sono prodigati perchè venisse interrotta a monte l’erogazione del gas metano, cercando di tenere per quanto possibile la zona isolata. Provvidenziale è stato l’utilizzo da parte dei poliziotti - tra l’altro addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze in attività a rischio medio - delle manichette idranti con le quali, insieme ai dipendenti dell’area di servizio e di un vicino centro commerciale, sono riusciti a spegnere le fiamme che rischiavano di estendersi alle pompe di distribuzione carburante.

