Auto si ribalta a Belpasso: feriti disabile, l'anziana madre e 2 giovani del servizio civile

Incidente questa mattina nella zona di Belpasso, in provincia di Catania, dove un Fiat Doblò della Misericordia, con a bordo due giovani del servizio civile, una disabile e l'anziana madre, per cause ancora da accertare si è ribaltato lungo la Ss 121.

L'incidente è avvenuto a pochi chilometri di distanza dal centro commerciale Etnapolis, in direzione Paternò. Sul posto oltre al personale sanitario di un'ambulanza della Misericordia di Catania Ognina che ha prestato le prime cure ed attivato ulteriori soccorsi, sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e alcune ambulanze del 118.

L'anziana è stata trasferita in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, la figlia disabile è stata invece trasportata al Policlinico di Catania. I due soccorritori della Misericordia, con diverse escoriazioni sul corpo, sono stati medicati all'ospedale di Paternò. Nessuno dei coinvolti sarebbe in gravi condizioni.

