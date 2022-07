Il volo salta per un guasto: bloccati in aeroporto a Catania 65 pellegrini siciliani diretti a Lourdes

La compagna aerea annulla improvvisamente il volo delle 6,30 e sessantacinque pellegrini siciliani rimangono bloccati all’aeroporto di Catania. A causare il rinvio del volo della compagnia aerea Electra Airways diretto a Lourdes è stato un guasto all’ aeromobile, comunicato al tour operator alle 5 del mattino.

Il volo è stato rinviato alle 16,30 del pomeriggio. Il gruppo di pellegrini proviene da Alì Terme, provincia di Messina, ed è accompagnato dal parroco don Vincenzo D’Arrigo. Ci sono pellegrini anche di Misterbianco, Catania e Carlentini. Due di loro sono diversamente abili. Grazie alla sensibilità del tour operator Oby whan di Catania, il gruppo è stato trasferito in un hotel vicino all’aeroporto Fontanarossa.

I pellegrini dovevano arrivare questa mattina, alle 9,30, per raggiungere la Grotta delle Apparizioni e partecipare all’apertura del pellegrinaggio, ma in aerostazione hanno fatto l’amara scoperta. Diversi momenti di tensione tra i pellegrini, che delusi hanno protestato. «Eravamo all’aeroporto – racconta Salvatore Di Salvo, giornalista - in attesa che aprisse il gate, ma ad un certo punto ci hanno comunicato che il volo di partenza della compagnia, previsto per le 6,30, era stato rinviato alle 16,30 del pomeriggio per un guasto. Cosi abbiamo chiesto alla responsabile del tour operator , la quale ci ha informato della comunicazione della compagnia che aveva rinviato nel pomeriggio la partenza. L’agenzia ci ha trasferito in bus in un hotel, vicino all’aeroporto, e sistemato in un albergo a spese loro, fino al pomeriggio. La cerimonia d’apertura del pellegrinaggio è un momento intenso, carico di spiritualità, atteso da anni, guastato da questo problema. Ci siamo preparati per partecipare ad intense giornate di spiritualità nel posto più importante, nel quale la Madonna è apparsa a Bernadette. Non possiamo recuperare la giornata di oggi. Il tour operator ha comunicato la riprogrammazione del pellegrinaggio, ma non è stato possibile a causa delle ferie programmate che non ci permettono di spostarlo».

