Catania, controlli per automobilisti e locali nel quartiere di San Cristoforo

I carabinieri del Comando provinciale di Catania, con la collaborazione della polizia municipale e dell’Asp di Catania, stanno eseguendo un servizio straordinario di contrasto all’illegalità diffusa nel quartiere San Cristoforo della città etnea. I controlli vertono prevalentemente sulla circolazione stradale e sul rispetto della normativa igienico-sanitaria. Al momento sono in corso verifiche presso bar e ristoranti della zona.

In azione anche i carabinieri della compagnia di Paternò, che stanno eseguendo in queste ore un servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto all'illegalità diffusa e al disturbo della quiete pubblica nella zona di via delle Rose e via del Progresso. È in corso l'identificazione di numerosi giovani con contestuale verifica del rispetto delle norme del codice della strada.

© Riproduzione riservata