Attenzioni non gradite, una coppia di Adrano picchia a colpi di spranga l'ex di lei

Legati da una relazione sentimentale, hanno organizzato una trappola ai danni dell’ex compagno della donna per punirlo, presumibilmente, di occasionali attenzioni non gradite. A tale scopo, la donna ha invitato l’uomo a raggiungerla presso una località isolata di Adrano dove è stato aggredito con una spranga in metallo. La coppia, lui 31 anni, lei 39, è stata denunciata. La vittima, in stato confusionale, è stato ricoverato presso l’ospedale di Biancavilla.

© Riproduzione riservata