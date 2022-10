Incidente in moto a Paternò, 47enne muore in ospedale dopo 3 giorni di agonia

È morto dopo tre giorni di agonia Nunzio Pappalardo, il motociclista di 47 anni di Paternò morto all’ospedale San Marco di Catania dove era ricoverato.

Pappalardo era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto martedì scorso (il 18 ottobre) in via Mediterraneo, a Paternò, mentre era a bordo della sua moto.

Secondo una prima ricostruzione nell'incidente pare non siano stati coinvolti altri mezzi, l'uomo, mentre percorreva la via Mediterraneo, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa sull’asfalto. Gravissime le sue condizioni. Sul posto era giunta un’ambulanza che lo aveva immediatamente trasportato in ospedale ma le ferite erano gravissime e ieri sera si è arreso.

Nunzio Pappalardo era sposato e papà di tre figli.

© Riproduzione riservata