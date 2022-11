Stroncato da un infarto a 59 anni: muore l'arbitro siciliano Mario Pulvirenti

Un infarto ha stroncato la vita di Mario Pulvirenti, 59 anni, arbitro molto conosciuto nell'ambiente del calcio dilettantistico e di quello giovanile a Palermo. Pulvirenti, catanese ma palermitano adottivo, per molti anni dipendente del call center Almaviva e da poco trasferito alla Comdata, era nonno del bimbo di un anno morto in culla il 3 novembre scorso nel capoluogo siciliano.

Secondo quanto hanno raccontato il padre e la madre, il piccolo si trovava a letto quando ha iniziato ad avere problemi respiratori. Dopo aver chiamato l'ambulanza, i genitori, per accelerare i tempi, hanno deciso di trasportare loro stessi il figlio a Villa Sofia, ma il bimbo all'ospedale è giunto già morto. Sul caso è stata disposta l'autopsia ed è stata avviata un'indagine.

Tanti i messaggi di cordoglio in rete nei confronti di Pulvirenti che era molto apprezzato e stimato, soprattutto nell'ambiente calcistico.

«Non posso ancora crederci - scrive Salvo De Lisi -. Persona seria e perbene, sempre col sorriso sulle labbra». Su Facebook, Domenico Arena: «Mi mancherà tutto di te, anche il tuo dialetto catanese. Mi facevi sorridere quando ero giù». E ancora Giovanni Nuccio: «Che la terra ti sia lieve, buon viaggio Mario».

«Oggi è un giorno triste per lo sport Palermitano e non solo - scrive il gruppo Usd Panormus -. Ci ha lasciati il Signor Mario Pulvirenti, arbitro di mille e più partite, dirette sempre col sorriso e la passione che lo contraddistingueva. Tutta la Famiglia Panormus si stringe al dolore dei familiari e degli innumerevoli amici. Ti ricorderemo così, sorridente e felice in mezzo a quel rettangolo verde. Riposa in pace».

Anche l'Asd Città di Carini «si unisce al dolore per la scomparsa improvvisa di Mario Pulvirenti, che ricordiamo come arbitro cordiale e sempre presente, incline al dialogo e pronto a spiegare ai bambini regole e decisioni. Mario era una persona squisita e sempre sorridente, si tratta di una grave perdita per tutto il nostro ambiente. Alla famiglia Pulvirenti e agli amici vanno le condoglianze da parte di tutti noi».

© Riproduzione riservata