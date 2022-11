Incendio in un palazzo di Catania, quindici famiglie portate in salvo

Poliziotti e carabinieri hanno messo in sicurezza 15 nuclei familiari - tra cui anziani, donne e bambini -a causa di un incendio divampato a Catania in un palazzo di via Aurora.

È accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso ma è stato reso noto solamente stamane. Due agenti hanno accusato lievi malesseri a causa della prolungata inalazione di fumi tossici e dopo aver fatto ricorso alle cure del pronto soccorso, sono stati dimessi con una prognosi di tre giorni. Anche residenti hanno fatto ricorso alle cure mediche a causa dell’inalazione prolungata di fumi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, Protezione civile e 118. Le operazioni di salvataggio si sono dimostrate particolarmente complesse in quanto all’interno del palazzo le temperature erano arrivate ad un livello tale da compromettere la stabilità dell’intonaco, tanto che iniziavano a cadere calcinacci. È stato accertato che le fiamme sono partite da alcune masserizie lasciate nel vano scale che hanno preso fuoco a causa di faville provenienti da un piccolo incendio di alcune sterpaglie esterne al condominio.

Il forte vento aveva agevolato il propagarsi delle fiamme. vigili del fuoco e personale del Comune hanno dichiarato lo stabile momentaneamente non agibile, non per problemi di natura strutturale ma per i danni provocati agli impianti, tutti inservibili.

© Riproduzione riservata