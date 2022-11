Un ricovero per animali con pannelli in amianto nell'area del Parco dell'Etna: tre denunciati a Randazzo

I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno denunciato tre randazzesi per invasione di terreni, abusivismo edilizio e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, un 58enne, in atto detenuto presso il carcere di Catania Bicocca per altra causa, un 36enne, in atto detenuto presso il carcere di Agrigento per altra causa, e un 65enne con obbligo di soggiorno a Perugia.

I tre, già da qualche anno si introducevano abusivamente in un terreno, in contrada Dagalalonga di proprietà del comune di Randazzo, peraltro sottoposto a vincolo paesaggistico e ricadente in un’area del Parco dell’Etna. Nel tempo hanno realizzato una costruzione abusiva adibita a ricovero di animali con pannelli in amianto ed altre strutture precarie assemblate con lo stesso scopo.

© Riproduzione riservata