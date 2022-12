Una donna di 40 anni uccisa a fucilate nella sua casa tra Belpasso e Paternò

Una romena di 40 anni è stata trovata morta in contrada Rotondella al confine tra i comuni di Paternò e Belpasso. Dai primi rilievi dei carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Paternò sarebbe stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco, quasi certamente un fucile. Sul posto l’ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

La donna romena trovata senza vita nel casolare di campagna nel quale abitava da sola, era impiegata in un’azienda agricola della zona. I carabinieri stanno sentendo il titolare dell’azienda in cui lavorava, amici e conoscenti della vittima che secondo alcune voci, al momento non confermate dagli investigatori, da tempo era separata.

