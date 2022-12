Si schianta con il suo scooter, a Gravina di Catania perde la vita un uomo di 49 anni

Incidente mortale questa mattina a Gravina di Catania. Un uomo di 49 anni avrebbe perso il controllo del suo scooter Sh 300 andando a finire contro un’auto che si trovava parcheggiata in strada, in via Aldo Moro. L’uomo ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 di questa mattina. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto, i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica.

Nel tratto di via Aldo Moro sono in corso dei lavori da giorni e c’è chi denuncia la mancata segnalazione del cantiere.

