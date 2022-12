Appello della Caritas di Acireale: aiutate le famiglie in difficoltà

Aiutare le famiglie in difficoltà, dare attenzionare ai minori e alla formazione, supportare il dormitorio di Aci Sant'Antonio, incrementare la raccolta di generi alimentari per il magazzino Caritas.

La Caritas diocesana di Acireale, guidata da don Orazio Tornabene, lancia l’iniziativa «Aiutaci ad aiutare» in vista del natale. «Siamo tutti invitati a fare un gesto concreto a Natale- commenta Don Orazio Tornabene, direttore Caritas -

aiutiamo coloro che si trovano in difficoltà, facendo loro un regalo. Pensiamo ai poveri e agli emarginati e non solo ai nostri amici e parenti, condividiamo questa festa con quanti si trovano ai margini della società». E’ possibile dare il proprio sostegno economico negli uffici Caritas, in via Galatea, 224 - Acireale (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00) oppure tramite bonifico a Caritas diocesana Iban - IT33A0623026200000015386868 CRèdit agricole italia s.p.a., specificando la causale: sostegno delle opere svolte della Caritas diocesana.

