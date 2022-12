Strada statale 121, incidente allo svincolo di Motta Sant'Anastasia: auto si ribalta, donna incastrata

Incidente questa mattina lungo la strada statale 121, allo svincolo di Motta Sant’Anastasia. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente: una giovane donna ha urtato contro il guardrail e si è ribaltata su un fianco con l’auto. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall’auto.

L’auto, una Fiat 500, si è ribaltata mentre imboccava lo svincolo di Motta Sant’Anastasia in direzione Catania. La donna è stata trasportata all’ospedale San Marco di Catania ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo svincolo è chiuso per consentire la rimozione dell’auto.

