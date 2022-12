Trasferiti in Sicilia tre detenuti coinvolti nei disordini al Beccaria di Milano, ecco dove

Tre detenuti coinvolti nei disordini avvenuti la sera di Natale presso il carcere "Cesare Beccaria" di Milano stanno per essere trasferiti in Sicilia. In totale, i detenuti dal capoluogo lombardo sono sette e tutti con destinazione Mezzogiorno: Bari, Potenza, Catanzaro e tre città siciliane ovvero Acireale, Caltanissetta e Palermo.

A due giorni dall'evasione, un quarto ragazzo, un 17enne di origine marocchina, del gruppo di sette evasi dal carcere minorile è stato catturato e riportato nell'Istituto, come confermano fonti del ministero della Giustizia.

All'appello mancano ora tre ragazzi, tutti italiani. Uno dei quattro ragazzi presi è già comparso davanti al giudice delle direttissime che ha convalidato il suo arresto per evasione: ha raccontato che è fuggito perché voleva andare "in una comunità terapeutica". Due dei tre rientranti saranno presto trasferiti al Sud: nelle prossime ore andranno rispettivamente all'istituto minorile di Acireale (Catania) e di Bari.

I due detenuti che finiranno a Caltanissetta e a Palermo, invece, non sono tra i fuggiaschi ma hanno preso parte ai disordini in carcere.

© Riproduzione riservata