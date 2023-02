Lavori sulla statale 114, come cambia la circolazione dei treni sulla Messina-Catania

Novità sulla linea ferroviaria Messina-Catania-Siracusa. A seguito di un'istanza dei sindaci di Alì Terme, Itala e Scaletta Zanclea inoltrata alla Regione Siciliana e alla società Trenitalia, a partire dal 6 febbraio e in coincidenza delle lavorazioni per la messa in sicurezza della Strada Statale 114 all’altezza di Capo Alì, saranno assegnate ai treni regionali fermate straordinarie ad Alì Terme e Scaletta Zanclea, in entrambe le direzioni. Trenitalia ha già annunciato che saranno modificati i canali di vendita, informando inoltre i viaggiatori con apposite locandine sistemate nelle stazioni.

La statale 114 orientale sicula rimarrà chiusa, nel tratto dal Km 22,100 al km 22,450, su tutte le corsie, a partire dalla mezzanotte di lunedì fino alle 23 di sabato 25. Lo ha deciso l'Anas, l'azienda che si occupa della manutenzione e sicurezza della strada. La statale 114 è stata interessata da un distacco di materiale roccioso situato a monte della stessa, sancisce come sia necessario passare adesso alla fase di rimozione delle reti, all’ispezione e al disgaggio della parete rocciosa. Attività che sono incompatibili con il traffico veicolare. Il percorso alternativo consigliato dall’Anas è l’A18 tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera.

