Auto a fuoco a Paternò, paura per un uomo: fugge dalla vettura in fiamme appena in tempo

Paura a Paternò per un'auto andata a fuoco, probabilmente a causa di un corto circuito, con l'autista che è riuscito per fortuna a scendere in tempo e ad evitare guai peggiori.

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il mezzo è andato in fiamme nella notte in via Lombardo, traversa di via Fallica. La Renault Clio, con alla guida un uomo, stava percorrendo la strada quando l'autista si è accorto che dal mezzo stavano fuoriuscendo delle fiamme. Ha subito arrestato la corsa del mezzo, scendendo in più in fretta possibile.

La Clio in pochi minuti è stata divorata dalla fiamme, che sono state poi spente dai pompieri del distaccamento di Paternò, accorsi subito dopo l'allarme. questione.

