Catania, la casa del pusher è super sorvegliata ma un cancello aperto fa scattare il blitz

A Catania in via Alogna un 22enne aveva protetto la sua abitazione con quattro telecamere orientate su tutte le vie d’accesso, ma a tradirlo è stato il cancello d’ingresso del palazzo lasciato aperto che ha permesso ai carabinieri di entrare, di suonare alla porta di casa sue e di arrestarlo per spaccio di droga.

Durante una perquisizione i militari hanno trovato due bustine di plastica contenenti 5,5 grammi di cocaina e 11,3 di crack, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Il 22enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.

