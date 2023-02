Duplice omicidio Riposto, il sindaco Caragliano: «L'intera comunità è sconvolta»

«Sono sconvolto per quanto è accaduto», afferma il sindaco di Riposto, Enzo Caragliano, parlando delle due donne uccise nel paese della riviera ionica. «Lo è l’intera comunità, che nulla ha a che fare - prosegue - con l'immagine violenta che in queste ore viene trasmessa sui media. Non conoscevo né le vittime né il presunto omicida. Purtroppo, ancora una volta, vengono colpite delle donne. Ancora una volta si assiste a un atto di forza contro le donne».

Il sindaco parla di gesto folle. «Aspettiamo che sulla vicenda sia fatta chiarezza - dice - e che gli investigatori ricostruiscano l’esatta dinamica di quanto accaduto. Nessun atto di violenza può essere giustificato, nessuna motivazione è mai accettabile. Forse si può pensare al gesto di un folle, perché solo la pura follia può esserci dietro a una simile violenza. Sono vicino alle famiglie delle vittime, esprimo loro cordoglio a nome dell’intera collettività».

