Pesca illegale, sequestrati 267 esemplari di tonno rosso al largo di Catania

Un grosso quantitativo di tonno rosso è stato sequestrato ieri dalla nave Gregoretti della Guardia Costiera nel corso di un’ispezione a un peschereccio della marineria siciliana, a 60 miglia a est di Catania. Dal controllo è emersa la detenzione a bordo di 267 esemplari di tonno rosso, tutti al di sotto della taglia minima prevista dalla legge e pescati illegalmente in assenza di una quota autorizzata.

Il pescato, per un quantitativo complessivo di circa 1.100 Kg, è stato quindi sequestrato con il supporto della motovedetta CP 276 della Guardia Costiera di Catania e sbarcato a Riposto. A bordo del peschereccio sono stati inoltre individuati e sequestrati anche sei esemplari di pesci spada tagliati in pezzi, allo scopo di rendere più complessa la misurazione della loro lunghezza e tentare di eludere la sanzione prevista dalla normativa Ue in materia di sottomisura. Il prodotto sequestrato è stato interamente devoluto in beneficienza al Banco Alimentare.

© Riproduzione riservata