Scontro fra camion sulla Messina-Catania, 33enne di Ramacca muore dopo 2 settimane

A distanza di due settimane dal terribile incidente, Ramacca è sotto choc per una giovane vita spezzata. Vincenzo Catanese, di 33 anni, è morto questa mattina. L'uomo, alla guida di un tir che trasportava cassette di plastica piene di frutta, stava percorrendo il tratto dell'autostrada Messina-Catania tra Giarre e Fiumefreddo, quando ha perso il controllo del mezzo.

Il camion ha invaso la corsia opposta dell'autostrada, dopo aver sfondato lo spartitraffico, scontrandosi con un altro mezzo pesante che trasportava olio esausto in una cisterna. L'uomo è stato soccorso con un elicottero del 118 e portato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è entrato in codice rosso per un politrauma. Dopo due settimane di tentativi di salvarlo, Vincenzo Catanese è deceduto, lasciando la moglie e un figlio.

La notizia si è subito diffusa su Facebook. «A nome di tutta l'associazione Ri-Genera, mi stringo al dolore della famiglia del nostro caro concittadino Vincenzo Catanese, che stamattina ci ha lasciati. Onore per noi averti conosciuto. Persona solare, ricca di valori e principi di cui ne ha fatto virtù», scrive Salvo Barcellona.

Anche l'amministrazione comunale di Ramacca attraverso il sindaco Nunzio Vitale esprime il proprio cordoglio alla famiglia Catanese. «Sono amareggiato e addolorato per la perdita di questo ragazzo, che ha perso la vita peraltro mentre spendeva le proprie energie per lavorare - scrive in un post - . A tutta la famiglia Catanese vanno le mie più sentite condoglianze. La perdita di un giovane è un tragedia che ricade sempre su tutti».

