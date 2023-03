Paternò, pensionato di 79 anni trovato morto in un canalone in campagna

Un pensionato di 79 anni è stato trovato la notte scorsa senza vita in un canalone delle campagna di contrada Coscia del Ponte di Paternò. Un primo esame esterno del medico legale non ha evidenziato lesioni esterne. Il corpo è stato trasferito nei laboratori dei medica legale di Catania per ulteriori accertamenti. La scomparsa dell’uomo, che si sarebbe recato nella zona per raccogliere degli agrumi, era stata denunciata ieri dai familiari. Alle ricerche hanno partecipato i carabinieri della compagnia di Paternò, che indagano, militari del soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi e vigili del fuoco.

