Vandalismo a Giarre, imbrattato con scritte il muro della chiesa madre

Gesto vandalico a Giarre, nel Catanese. Ignoti hanno preso di mira la chiesa madre, imbrattando il muro esterno con delle scritte. Gesto che è stato condannato dal presidente del consiglio comunale, Giovanni Barbagallo.

Con una bomboletta spray, di colore nero, sono state lasciate delle scritte sul muro esterno che cinge la chiesa guidata dall’arciprete don Nino Russo.

Il presidente del consiglio comunale, Giovanni Barbagallo, denuncia: Si tratta di uno sfregio ad un monumento storico e religioso importantissimo per la nostra comunità. Non possiamo che condannarlo fermamente. Non ci può essere tolleranza nei confronti di atti di vandalismo che danneggiano il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Lunedì sarà mia cura segnalare alla Soprintendenza per i Beni culturali di Catania il danno subito e concordare un intervento di ripulitura del monumento. Invito tutta la comunità di Giarre a fare fronte comune contro questi delinquenti. Solo collaborando possiamo prevenire e contrastare questo tipo di atti”.

© Riproduzione riservata