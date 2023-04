Ast, il Codacons presenta un esposto a Catania contro i disservizi

Il Codacons, dopo i continui disservizi dell’Ast nel Catanese, apre il fronte giudiziario e comunica oggi l’avvenuto deposito di un esposto-denuncia alla procura per il reato di interruzione di pubblico servizio.

“Non si tratta di un disservizio temporaneo ma ci troviamo di fronte ad una sistematica ed improvvisa soppressione delle corse che crea gravi disagi ai pendolari, lavoratori e studenti - afferma Carmelo Sardella, dirigente dell’ufficio legale regionale Codacons -. Viene sistematicamente calpestato il diritto alla mobilità dei cittadini”.

Una strada, quella giudiziaria, che spiega bene l’esasperazione dei pendolari e la sensazione di trovarsi di fronte ad un muro di gomma di moltissimi cittadini, tra cui studenti e lavoratori, che utilizzano quotidianamente i mezzi di trasporto Ast che collegano i paesi dell'hinterland a Catania, e che constatano, da oltre un mese, che le corse, nonostante dovrebbero essere garantite e fisse, si trasformano giorno dopo giorno in un quesito senza risposta.

I viaggiatori, infatti, come loro stessi sottolineano, non hanno mai alcuna certezza sull'effettiva possibilità di poterne beneficiare a causa della improvvisa soppressione delle corse "che naturalmente reca disagio non indifferente a tutti quei passeggeri costretti a quel punto a dover trovare delle soluzioni alternative".

Per far fronte ai continui disservizi per gli utenti, il Codacons ha annunciato l’apertura di uno sportello disservizi Ast, e-mail [email protected] e tel. 095441010, per ricevere le segnalazioni dei pendolari ed inoltrare le richieste di indennizzo all’Ast in base alla carta dei servizi per la violazione dei diritti degli utenti.

