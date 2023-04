Denunciato per ricettazione di ricambi d'auto: a Catania è già la dodicesima operazione quest'anno

I carabinieri hanno sequestrato in un negozio del rione Zia Lisa di Catania un consistente quantitativo di pezzi di ricambio di verosimile provenienza illecita, del valore di oltre 3.000 euro. Il proprietario dell’esercizio commerciale non è riuscito a dimostrare il legittimo possesso e la reale provenienza ed è stato denunciato per ricettazione.

I carabinieri di Catania sottolineano che questo è solo l'ultimo di una serie di risultati operativi ottenuti grazie ai controlli avviati dai militari del Comando provinciale, che dallo scorso gennaio in riferimento al fenomeno hanno già arrestato sei persone in flagranza di reato e ne hanno denunciate altrettante in diverse operazioni tra Catania e Misterbianco.

Dai carabinieri arriva una richiesta di sostegno dalla cittadinanza, che «deve evitare di rivolgersi al mercato nero parallelo di parti d’auto poiché tale condotta irresponsabile non fa altro che alimentare esponenzialmente il fenomeno dei furti di autovettura o di parti di esse, creando così un circolo vizioso senza fine».

© Riproduzione riservata