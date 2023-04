Forte scossa di terremoto a Catania: paura e gente in strada, centri commerciali evacuati

Una scossa di terremoto è stata registrata dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), poco dopo le 14, in mare al largo di Catania. La magnitudo, secondo quanto registrato dai sismografi, è di 4.4. Moltissima la gente in strada, impaurita. Diversi siti della zona industriale di Catania sono stati fatti evacuare temporaneamente per precauzione. Paura anche tra i clienti di centri commerciali, che sono usciti dalle strutture. Evacuate molte scuole.

La scossa, registrata in mare a circa 5 km da Aci Castello e ad una profondità di 17 km, è stata avvertita in buona parte della provincia etnea ma anche in quelle di Siracusa, Ragusa ed Enna.

Al momento non si registrano danni. Il Dipartimento nazionale della protezione civile si è messo in contatto con le strutture locali e sono stati allertati tutti i sindaci del comprensorio dell'acese e in particolare quelli di Aci Castello, Valverde, San Gregorio di Catania e Acireale. Dalle prime verifiche il sisma «risulta avvertito dalla popolazione ma non sono al momento segnalati danni a persone o cose». Anche ai vigili del fuoco, come affermano dalla sala operativa di Catania, non è giunta al momento alcuna segnalazione di crolli.

«Si tratta di una magnitudo contenuta per un sisma di natura tettonica - spiega Raffaele Azzaro, sismologo dell’Osservatorio etneo dell’Ingv -. La scossa è stata avvertita in tutta la Sicilia orientale e nelle zone interne fino a

Caltagirone per la profondità e vicinanza alla costa dell’epicentro».

