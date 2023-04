Catania, incendio alle Acciaierie di Sicilia: a fuoco un silos di carbon coke

A fuoco a Catania le Acciaierie di Sicilia. Un rogo è scoppiato ieri in tarda serata nella zona industriale etnea, sullo stradale Passo Cavaliere.

L'allarme alla centrale dei vigili del fuoco è stato dato dallo stesso personale dell'azienda metallurgica. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei pompieri del distaccamento sud e del distaccamento nord, insieme ad un'autoscala del Comando provinciale di Catania. Ad andare a fuoco, per cause in fase di accertamento, l'interno di un silos contenente carbon coke.

Prima di spegnere le fiamme i vigili del fuoco hanno provveduto a raffreddare la massa incandescente. Poi il silos è stato svuotato dal carbon coke e l'incendio domato. Per fortuna nessuno dei dipendenti è rimasto ferito o intossicato.

