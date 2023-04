Caltagirone, le mani della mafia sugli appalti: sequestrati beni per 10 milioni

Beni per 10 milioni di euro sono stati sequestrati da carabinieri del Ros di Catania a Gioacchino Francesco La Rocca, detto Gianfranco, figlio dello storico capomafia Francesco, detto Ciccio, morto nel dicembre del 2020, agli imprenditori Giuseppe Ciriacono e a Giuseppe Spitale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale su richiesta della Dda etnea nell’ambito dell’inchiesta Agorà dove erano emersi, tra l’altro, imprese e imprenditori ritenuti contigui alla famiglia mafiosa di Caltagirone.

Secondo l’accusa, Gianfranco La Rocca, indicato a capo di questo gruppo, grazie anche ai contatti nel Comune di Caltagirone «esercitava un’attività pressoché monopolistica nel settore degli appalti riuscendo a modellare i bandi così da favorire le aziende contigue a Cosa nostra Calatina ovvero a imporre attraverso condotte minatorie le forniture di calcestruzzo». «Ciò - contesta la Procura distrettuale di Catania - determinava per gli imprenditori l’assunzione di posizione pressoché dominante nel mercato Calatino e per l’organizzazione l’ottenimento di consistenti risorse economiche frutto del controllo di settori economici».

Questi i beni sequestrati dai carabinieri del Ros di Catania: le aziende Ital costruzioni srl e Ital costruzioni group srl, il cui titolare è Ciriacono; e l’impresa edile Eredi Spitale Gaetano di Giuseppe Spitale. Per la Dda sarebbero le «società che hanno tratto indubbio vantaggio dalla loro vicinanza alla famiglia mafiosa così da piegare le dinamiche di libero mercato agli obiettivi dell’organizzazione». Disposta anche l’amministrazione giudiziaria delle aziende Ital servizi srl e Ecosud entrambe riconducibili a Ciriacono e dell’Immobiliare San Cono costruzioni srl di Spitale. Nei confronti di queste ultime aziende, il Tribunale ha evidenziato che «pur non avendo una matrice mafiosa la disponibilità in capo ai loro titolari potrebbe comunque agevolare l’organizzazione».

