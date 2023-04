Catania, atti vandalici contro il comitato elettorale di due candidati del Pd: «Non ci faremo intimidire»

Atto di intimidazione a Catania nei confronti dei candidati del Pd al Consiglio Comunale Mirko Giacone e Patrizia Tropea. A denunciarlo è stato lo stesso Giacone che ha postato su Facebook una foto in cui si vede la saracinesca del comitato elettorale, in via Vittorio Emanuele 252, imbrattata con lo spray rosso. "Servi dei padroni, giù le mani dal 25", sta scritto.

“Stamani (ieri, ndr) nella sede del comitato elettorale, in Via Vittorio Emanuele 252, del Consigliere del quarto municipio Mirko Giacone, candidato al consiglio comunale insieme all’Avv. Patrizia Tropea è accaduto un atto vandalico intimidatorio, imbrattando con una bomboletta la saracinesca, in occasione dei festeggiamenti del 25 Aprile", fa sapere.

"Il 25 aprile è la festa di tutti. Ciò che è successo nella sede del nostro comitato elettorale, in Via Vittorio Emanuele 252 è vergognoso - scrive Giacone in un post sulla sua pagina Facebook -. Oggi si celebra la sconfitta del nazifascismo e si esaltano i valori della resistenza. Ripuliremo tutto e andremo avanti, non ci faremo intimidire da 'vandali'".

Nel corso del raid vandalico sono state bruciate delle bandiere del Partito Democratico e sono stati gridati degli insulti.

© Riproduzione riservata