Etna, esplosione nel cratere di Sud-Est con una modesta emissione di cenere

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che attraverso le telecamere di sorveglianza alle 8.36 si è osservata un’esplosione prodotta dal cratere di Sud-Est che ha generato una modesta emissione di cenere che si è dispersa rapidamente in area sommitale. A questo evento non sono seguite ulteriori esplosioni. Dal punto di vista sismico non si evidenziano variazioni significative. La rete Gps ad alta frequenza non mostra variazioni significative.

